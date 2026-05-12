Россиянин получил 19 лет тюрьмы в Болгарии за убийство из восьми пуль

В Болгарии вынесли вердикт 44-летнему выходцу из России. Областной суд Варны признал его виновным в умышленном убийстве и назначил наказание в виде 19 лет заключения, о чём сообщается в официальном релизе на сайте судебной инстанции.

Инцидент случился 8 июня 2023-го на территории курортной зоны «Святые Константин и Елена» вблизи гостиницы «Рица». Подсудимый сделал восемь прицельных выстрелов из снабжённого глушителем пистолета в 52-летнего жителя Молдавии, который впоследствии умер в лечебном учреждении от огнестрельных ран. В 2024-м злоумышленника задержали на территории Германии, а затем выдали болгарским властям.

Судья квалифицировал деяние как умышленное, поскольку оно было совершено днём в публичном месте и представляло угрозу для окружающих.

Известно, что фигурант дела проведёт срок в исправительной колонии строгого режима, кроме того, с него взыщут в пользу семьи убитого свыше 400 тысяч евро — суд в полном объёме удовлетворил заявленные гражданские иски.

У сторон судебного процесса есть право не согласиться с вынесенным решением. Закон отводит на подачу апелляции ровно 15 календарных дней с момента оглашения вердикта. Если за этот срок никто из участников дела не воспользуется своим правом на обжалование, приговор вступит в законную силу и подлежит немедленному исполнению.

