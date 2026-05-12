СК: В Москве задержали иностранца по подозрению в убийстве отца-африканца

В Москве задержали уроженца Гвинеи, которого подозревают в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено Гагаринским межрайонным следственным отделом столичного управления СК. Фигуранту вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

По данным следствия, всё произошло вечером 11 мая в квартире жилого дома на улице Обручева. Между сыном и отцом внезапно возник конфликт на почве личной неприязни. После нападения пострадавшего доставили в одну из городских больниц, однако спасти его не удалось.

На месте происшествия уже работали следователи и криминалисты столичного СК. Назначен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую. С задержанным проводят следственные действия. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение.

Напомним, о жуткой расправе стало известно сегодня утром. Пострадавшему диагностировали тяжёлую травму — перелом гортани. После драки мужчина остался в беспомощном состоянии, а подозреваемый, работавший строителем, скрылся. Позже 68-летнему мужчине стало плохо.

По предварительным данным, причиной конфликта стали разногласия по поводу ухода за больной матерью. Подозреваемый рассказал, что отец упрекал его из-за того, что он вовремя не сменил пожилой женщине памперс.