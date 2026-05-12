Из клуба — в товарняк: Чем закончился трип «угольного путешественника»

Тот самый «угольный путешественник» из Екатеринбурга, который после вечеринки очнулся в товарном вагоне, вернулся домой. Мужчина записал новое видео и заверил подписчиков, что с ним всё в порядке.

Дмитрий рассказал, с чего началось его необычное путешествие. По словам молодого человека, в ночь с 8 на 9 мая он отдыхал в местном баре. Утром ему нужно было на работу, поэтому после вечеринки он решил пройтись пешком и «проветриться». Но домой в итоге так и не попал. Вместо этого он оказался в товарном вагоне и отправился в сторону Тюмени.

Как именно он забрался в состав, парень не помнит. По его словам, ответ на этот вопрос известен только напитку «Текила Бум». С собой у него оказался только телефон. Именно с него он позже начал записывать видеосообщения друзьям и рассказывать о своём угольном маршруте. До дома он в итоге всё-таки добрался.

«Друзья всем привет. кто за меня переживает, вы не волнуйтесь, всё чётко, я дома, добрался. Всё хорошо. Работаем по классике. Давайте, все на связи», — сказал он в новом видео.

На работу герой ролика всё-таки вышел. Однако его приключение в грузовом поезде теперь заинтересовало правоохранителей.

Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу редакции 72.RU, в действиях мужчины усматриваются формальные признаки административного правонарушения. Речь идёт о ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ. Начата проверка.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, необычная поездка проходила не из Екатеринбурга в Тюмень, а из Ишима в Тюмень.

Ранее мужчина рассказывал, что после отдыха в клубе плохо помнил дальнейшие события. Очнулся он уже в товарном вагоне с углём — чумазый, побитый и под стук колёс.