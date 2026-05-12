Екатеринбуржец после пьянки проснулся в вагоне с углём по пути в Тюмень
Обложка © Telegram/Ural Mash
Житель Екатеринбурга стал героем соцсетей после необычного путешествия. Мужчина проснулся в товарном вагоне с углём и понял, что едет в сторону Тюмени.
Видео © Telegram/Ural Mash
По данным Ural Mash, вечер начался в клубе Chili в «Антее». Екатеринбуржец Дмитрий отдыхал и выпивал, но в какой-то момент сильно перебрал. Дальше, по его словам, всё оказалось как в тумане. Очнулся он уже под стук колёс — чумазый, в ссадинах и среди угля.
Когда мужчина пришёл в себя, то начал отправлять друзьям видеосообщения. В них он честно признался, что на работу в этот день, скорее всего, не попадёт.
«Я походу не выйду на работу, время шесть утра, я куда-то еду в вагоне на угле», — говорит он на видео.
Позже выяснилось, что товарный состав вёз его в Тюмень. История быстро разлетелась по соцсетям. Пользователи обсуждают самый неожиданный «маршрут после вечеринки» и гадают, чем закончился угольный трип.
