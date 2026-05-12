12 мая, 16:27

В Нидерландах неизвестные избили военных ФРГ, выкрикивая лозунги против НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

В нидерландском населённом пункте Брюнсюм (провинция Лимбург) неизвестные напали на двоих военнослужащих из Германии, которые проходят службу в местной штаб-квартире НАТО. Оба получили лёгкие ранения, сообщает портал Hart van Nederland.

По данным издания, злоумышленники были в масках и выкрикивали лозунги против Североатлантического альянса. Расследованием инцидента занимается Королевская военная полиция.

Власти Нидерландов и руководство НАТО пока не раскрывают точное время и место нападения. Информации о задержании подозреваемых тоже нет.

Ранее сообщалось, что в Германии правительство столкнулось с серьёзной проблемой из-за массового нежелания молодёжи готовиться к войне с Россией. В 2025 году власти приняли решение о постепенном возврате воинского призыва, однако эта инициатива натолкнулась на жёсткое сопротивление. большинство молодого поколения категорически отвергает службу. Вероятной причиной такого настроя называют успех студенческих забастовок.

Юлия Сафиулина
