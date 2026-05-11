11 мая, 13:20

Латвия обсуждает с США размещение американских войск после вывода из Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Рига ведёт переговоры с Вашингтоном о возможном размещении дополнительного американского военного контингента на своей территории. Поводом стал пересмотр дислокации сил США в Европе. О ходе консультаций сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Переговоры между сторонами уже ведутся. Власти республики рассматривают ситуацию как возможность для укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Рига заявляет о готовности принять расширенный американский контингент. Для этого страна намерена обеспечить необходимую инфраструктуру и условия для размещения военных.

Обсуждения находятся на предварительной стадии, однако стороны демонстрируют заинтересованность в дальнейшем развитии оборонного взаимодействия. Конкретные сроки и параметры возможного размещения пока не раскрываются.

Польша заявила о готовности «приютить» американских солдат после их ухода из ФРГ
Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.

Милена Скрипальщикова
