Латвия обсуждает с США размещение американских войск после вывода из Германии

Рига ведёт переговоры с Вашингтоном о возможном размещении дополнительного американского военного контингента на своей территории. Поводом стал пересмотр дислокации сил США в Европе. О ходе консультаций сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Переговоры между сторонами уже ведутся. Власти республики рассматривают ситуацию как возможность для укрепления сотрудничества в сфере безопасности. Рига заявляет о готовности принять расширенный американский контингент. Для этого страна намерена обеспечить необходимую инфраструктуру и условия для размещения военных.

Обсуждения находятся на предварительной стадии, однако стороны демонстрируют заинтересованность в дальнейшем развитии оборонного взаимодействия. Конкретные сроки и параметры возможного размещения пока не раскрываются.

Ранее Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Американский президент, общаясь с представителями прессы, сообщил, что планируемое сокращение военного присутствия окажется намного серьёзнее упомянутой цифры в пять тысяч человек, причём итоговое уменьшение численности заметно превысит этот показатель. В настоящее время численность американского контингента в Германии составляет около 35 000 солдат и офицеров.