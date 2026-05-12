Экс-супругу миллиардера Ризныка отправили под домашний арест

Кунцевский районный суд Москвы отправил под домашний арест дизайнера интерьеров Яну Ризнык. Об этом сообщили источники РБК, знакомые с материалами дела.

Ей вменяют незаконную организацию азартных игр с доходом больше 1,5 миллиона рублей. Дело завели ещё в апреле, а задержали женщину, когда она сама пришла по вызову следователя. Прежде она громко обвиняла мужа-миллиардера в похищении их общего сына и рейдерском захвате бизнеса, а теперь оказалась по другую сторону закона.

В конце 2025 года Ризнык появилась в популярном ток-шоу на Первом канале и рассказала стране душераздирающую историю. После 13 лет брака и троих детей она решила уйти, а муж, по её словам, отобрал подаренный им же бизнес, забрал ребёнка и начал преследовать. Торговый центр «Беловежский», чистая прибыль которого в прошлом году превысила 15 миллионов рублей, она называла главной целью рейдерского захвата.

Но судебные документы рисуют другую картину. До развода единственной владелицей ТД значилась сама Яна. После раздела имущества бывшие супруги получили по равной доле, однако Мособлсуд в декабре 2024 года отменил это решение и полностью переписал актив на Андрея Ризныка. Тот, к слову, с 2005 года значится учредителем нескольких строительных компаний. В середине 2010-х занимал высокие посты в оборонной промышленности — был гендиректором концерна «Система управления» и членом правления Объединённой приборостроительной корпорации.

Параллельно с уголовным делом в судах продолжается и семейная тяжба. В феврале спор о том, где должен жить их общий ребёнок, заморозили — суд назначил экспертизу. А иск Яны к тому самому торговому дому и вовсе прекратили: истица дважды не явилась на заседания. Сама Ризнык жаловалась, что о недвижимости мужа на Рублёвке и во Франции узнала только после расставания.

