Бизнесмен, отбивший у модели Тартановой часть черепа, умер под домашним арестом

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в жестоком избиении модели Анжелики Тартановой, скончался в конце апреля. Об этом сообщает Рен-ТВ со ссылкой на его адвоката Темура Фидарова.

По словам защитника, мужчина страдал заболеваниями сердца и перенёс две операции. Также он тяжело переживал произошедший инцидент. Адвокат отметил, что пострадавшая Анжелика Тартанова и её представители пока не выходили на связь по вопросу возможных выплат.