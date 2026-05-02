2 мая, 08:00

Бизнесмен, отбивший у модели Тартановой часть черепа, умер под домашним арестом

Анжелика до и после избиения. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / model_moskva__m, «Пусть говорят» / Первый канал

Бизнесмен Дмитрий Кузьмин, обвиняемый в жестоком избиении модели Анжелики Тартановой, скончался в конце апреля. Об этом сообщает Рен-ТВ со ссылкой на его адвоката Темура Фидарова.

По словам защитника, мужчина страдал заболеваниями сердца и перенёс две операции. Также он тяжело переживал произошедший инцидент. Адвокат отметил, что пострадавшая Анжелика Тартанова и её представители пока не выходили на связь по вопросу возможных выплат.

Громкое дело началось в декабре 2025 года, когда модель перестала выходить на связь. Позже выяснилось, что Тартанова находится в больнице с тяжёлой черепно-мозговой травмой после избиения. Девушка лишилась части черепа и перестала узнавать близких. Но в январе модель Тартанова заключила мировое с обидчиком. Кузьмин был помещён под домашним арест.

Андрей Бражников
