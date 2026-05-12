Над Белгородской и Брянской областями за три часа сбили 14 дронов ВСУ

За три часа на территории Белгородской и Брянской областей средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что дроны уничтожались в промежуток с 17:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что над Ульяновской областью силами противовоздушной обороны сбиты два вражеских беспилотника. Аппараты были уничтожены в районе Старокулаткинского района. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений. Жителей также призвали не публиковать в интернете фото и видео с беспилотниками или их частями. Граждан попросили немедленно сообщать о находках экстренным службам.