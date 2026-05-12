12 мая, 17:58

Россиянка отсудила полмиллиона у организатора «Мафии», на которой повредила ногу

Обложка © ChatGPT

В Екатеринбурге суд взыскал 609 тысяч рублей с организатора мероприятий после травмы участницы экстремальной версии игры в «Мафию». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

Инцидент произошёл 10 июля 2025 года. Женщина оформила заявку на участие в игре для восьми человек. Особенностью этой версии «Мафии» были специальные кресла с механизмом принудительного вылета участника. Игроки вылетали с высоты более двух метров.

Во время игры участница неудачно приземлилась на жёсткий мат и почувствовала резкую боль в ноге. Позже врачи диагностировали у неё перелом. После травмы женщине потребовались несколько операций и длительное лечение. В итоге она обратилась в суд.

С индивидуального предпринимателя взыскали 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Также организатор должен выплатить 49 010 рублей материального ущерба и 60 тысяч рублей расходов на юристов.

Суд обязал солиста «Ногу свело!» заплатить долг за 2022 год

Ранее Life.ru рассказывал о москвичке, которая пытается взыскать 15 миллионов рублей после неудачной пластической операции. После подтяжки в клинике у неё на всю жизнь оказалось парализовано лицо. Всё началось пять лет назад с обращения в клинику эстетической хирургии в Ростове-на-Дону. Сначала пациентка сделала липосакцию, но потом её уговорили на ещё одно вмешательство — уже комплексное.

