Неадекват перегрыз горло и нанёс 49 ударов ножом жене из-за репетитора для сына

В Португалии мужчина убил жену после спора о том, кто должен оплатить обучение старшего сына. Его приговорили к 25 годам тюрьмы, пишет Сmjornal.

По данным следствия, Педро Антикуа Крус поссорился с супругой Альсиндой, после чего напал на неё. Суд установил, что мужчина действовал из злости, когда увидел, как жена просит помощи у дочери после первого конфликта. Мужчина вонзился зубами в шею женщины и нанёс ей 49 ножевых ранений.

Трагедия произошла на глазах у их 14-летнего сына. Подросток звонил в службу 112 и пытался остановить отца, но не смог. В семье и раньше были проблемы. С начала брака, который длился 17 лет, Педро проявлял ревность, агрессию и контроль, угрожал жене и применял насилие.

Падчерица мужчины покинула дом ещё в 2022 году. По данным издания, она опасалась за свою жизнь и заявляла о домогательствах со стороны отчима.

