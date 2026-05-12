12 мая, 12:27

«Вернулся и добил»: Жених хладнокровно застрелил невесту в день свадьбы

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы

В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы. Об этом пишет LADBible.

Сразу после официальной части между молодожёнами вспыхнула ссора. Гости рассказали, что пара подралась в разгар праздника, и родственники поспешили увести детей в безопасное место. Вскоре после этого виновник впервые открыл стрельбу по новоиспеченной жене. Как утверждается, злоумышленник покинул локацию, но позже вернулся на место преступления и добил пострадавшую несколькими выстрелами. От полученных травм женщина скончалась.

Жертвой оказалась Нажилла, мать троих детей. Нападавший — Даниэль Барбоза Мариньо, сотрудник муниципальной охраны.

После убийства Даниэль сам связался с полицией и был арестован. Ему предъявлено обвинение.

Ранее странный инцидент произошёл в штате Карнатака, где свадебная церемония обернулась трагедией. 26-летний Правин Курне внезапно скончался, надевая мангалсутру на свою двоюродную сестру, с которой вступал в брак.

Полина Никифорова
