«Вернулся и добил»: Жених хладнокровно застрелил невесту в день свадьбы
В Бразилии жених застрелил невесту в день свадьбы. Об этом пишет LADBible.
Сразу после официальной части между молодожёнами вспыхнула ссора. Гости рассказали, что пара подралась в разгар праздника, и родственники поспешили увести детей в безопасное место. Вскоре после этого виновник впервые открыл стрельбу по новоиспеченной жене. Как утверждается, злоумышленник покинул локацию, но позже вернулся на место преступления и добил пострадавшую несколькими выстрелами. От полученных травм женщина скончалась.
Жертвой оказалась Нажилла, мать троих детей. Нападавший — Даниэль Барбоза Мариньо, сотрудник муниципальной охраны.
После убийства Даниэль сам связался с полицией и был арестован. Ему предъявлено обвинение.
