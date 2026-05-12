Открытое горение в ангаре в подмосковном Долгопрудном ликвидировано

В подмосковном Долгопрудном пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре. Площадь возгорания достигла 1,6 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.

Изначально сообщалось о пожаре на площади 600 квадратных метров, затем огонь распространился, и возгорание локализовали уже на 1,6 тысячи «квадратов».

«Пожарные ликвидировали в Московской области открытое горение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в подмосковном Долгопрудном загорелся ангар на пункте приёма металлолома и мусоросортировочном комплексе. Площадь пожара — от 600 до 800 квадратных метров. Очевидцы слышали хлопок, похожий на взрыв. Работают 37 спасателей, 12 единиц техники и вертолёт. Данных о пострадавших пока нет.