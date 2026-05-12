В Подмосковье загорелся ангар на пункте приёма мусора

В подмосковном Долгопрудном на проезде Строителей вспыхнул сильный пожар. По предварительным данным, горит ангар, где расположены пункт приёма металлолома и мусоросортировочный комплекс.

В Подмосковье вспыхнул склад сортировки мусора. Видео © Telegram / Осторожно, Москва

Очевидцы рассказали, что незадолго до открытого огня слышали хлопок, похожий на взрыв. Чёрный столб дыма видно из разных районов города. Площадь возгорания, по разным оценкам, составляет от 600 до 800 квадратных метров. Есть риск, что огонь перекинется на соседние строения.

На месте работают 37 спасателей и 12 единиц техники, к тушению также привлекли вертолёт. В МЧС Московской области уточнили, что информация о пострадавших и точных масштабах происшествия пока уточняется.