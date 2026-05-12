После пожара в девятиэтажке Грозного прокуратура начала проверку

Прокуратура Чечни организовала проверку после пожара в многоквартирном доме в Грозном. О начале разбирательства сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме. После тушения пожара прокуратура начала устанавливать обстоятельства происшествия и причины случившегося.

«Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева, обусловленного сообщением о возгорании в многоквартирном доме в городе Грозный, организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Начальник главного управления МЧС России по Чечне Алихан Цакаев сообщил, что пожар уже потушили. Информацию о пострадавших в настоящее время продолжают уточнять.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в жилой многоэтажке в одном из микрорайонов Грозного. После начала возгорания сотрудники МЧС и экстренных служб оперативно эвакуировали всех жильцов дома. Нескольких человек с отравлением угарным газом доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь.