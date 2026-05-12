День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 23:10

После пожара в девятиэтажке Грозного прокуратура начала проверку

Обложка © Telegram / Прокуратура Чеченской Республики

Обложка © Telegram / Прокуратура Чеченской Республики

Прокуратура Чечни организовала проверку после пожара в многоквартирном доме в Грозном. О начале разбирательства сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Чечни показала кадры пожара в жилом доме Грозного. Видео © Telegram / Прокуратура Чеченской Республики

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме. После тушения пожара прокуратура начала устанавливать обстоятельства происшествия и причины случившегося.

«Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева, обусловленного сообщением о возгорании в многоквартирном доме в городе Грозный, организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

Начальник главного управления МЧС России по Чечне Алихан Цакаев сообщил, что пожар уже потушили. Информацию о пострадавших в настоящее время продолжают уточнять.

При пожаре в многоэтажке на юге Москвы пострадал один человек
При пожаре в многоэтажке на юге Москвы пострадал один человек

Ранее сообщалось, что пожар произошёл в жилой многоэтажке в одном из микрорайонов Грозного. После начала возгорания сотрудники МЧС и экстренных служб оперативно эвакуировали всех жильцов дома. Нескольких человек с отравлением угарным газом доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar