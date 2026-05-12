Крупный пожар охватил склады с автозапчастями в Уссурийске

В Уссурийске Приморского края пожарные локализовали возгорание складов и автозапчастей площадью около 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

К моменту прибытия специалистов пламя охватило автозапчасти на открытой территории и складские помещения, после чего тушение велось по повышенному второму рангу сложности. В ликвидации пожара были задействованы 31 сотрудник МЧС и 8 единиц техники.

Позднее в ведомстве сообщили о локализации огня. Прокуратура проводит проверку. Для координации действий экстренных служб на место выехал представитель надзорного ведомства.

Ранее в селе Тигиль на Камчатке произошёл пожар, площадь которого составила около 250 квадратных метров. Возгорание началось из-за игры детей с огнём. Из-за засушливых погодных условий пламя быстро распространилось по территории, что значительно увеличило площадь пожара.