Дети устроили крупный пожар, который чуть не уничтожил село Тигиль на Камчатке

В селе Тигиль на Камчатке дети устроили пожар, площадь которого достигла 250 квадратных метров. О происшествии сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

По словам главы регионального ведомства, дети подожгли сухую траву во время игры с огнём. Из-за сухой погоды пламя быстро начало распространяться.

«В Тигиле дети, играя с огнём, чуть не сожгли полсела. В этом году в Тигильском районе почти нет снега. Трава сухая как порох», — рассказал Лебедев.

Министр уточнил, что после начала пожара дети сами позвонили по номеру 112. Пожарные оперативно прибыли на место и потушили возгорание. По данным властей, виновника уже установили. Сейчас с семьёй проводят профилактическую работу. Родителям придётся отвечать за действия ребёнка.

