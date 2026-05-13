В деревне Сухарево в Подмосковье загорелось производственное здание

В Подмосковье горит производственное здание. Площадь возгорания достигла тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Пожар произошёл в деревне Сухарево по адресу: дом 140, строение 14. На момент прибытия пожарных горело здание по производству мебели.

В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники. Подробности о пострадавших и причине пожара пока не раскрываются.