13 мая, 02:11

ВС Марокко сообщили об обнаружении второго пропавшего военного США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / GBJSTOCK

Тело второго американского военнослужащего, пропавшего во время учений «Африканский лев», обнаружили на юге Марокко. О завершении поисковой операции в районе Кап-Драа сообщили марокканские вооружённые силы.

«Спасательные группы армии Марокко завершили масштабные поисковые операции в районе Кап-Драа на юго-западе страны после обнаружения тела второго американского солдата, пропавшего без вести несколькими днями ранее», — говорится в заявлении, которое привёл портал Le12.

Военные уточнили, что в поисках участвовали сухопутные и военно-морские подразделения Марокко совместно с американской стороной. Спасательные группы работали круглосуточно в течение нескольких дней. Имя и звание погибшего военнослужащего не раскрыли.

В Марокко пропали двое военных США, участвовавших в учениях «Африканский лев»

Ранее тело одного из двух пропавших американских военнослужащих обнаружили на юге Марокко во время поисково-спасательной операции. Тело нашли возле скалистого утёса в районе Кап-Драа. После этого погибшего вертолётом доставили в морг военного госпиталя в городе Гельмим. Поиски второго солдата продолжались несколько дней.

Антон Голыбин
