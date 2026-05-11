ВС Марокко: Тело одного из пропавших военных США обнаружено на юге страны

Тело одного из двух американских военнослужащих нашли в ходе поисково-спасательной операции на юге Марокко. Об этом сообщило командование марокканских вооружённых сил. Солдаты пропали без вести во время учений «Африканский лев».

Командование заявило, что тело обнаружили у скалистого утёса в районе Кап-Драа. Его доставили вертолётом в морг военного госпиталя в городе Гельмим. Поиски второго пропавшего американского военного продолжаются. В операции задействованы корабли ВМС, отряд спецназа «Атлас», военно-инженерные подразделения, вертолёты и боевые беспилотники. Ни марокканская, ни американская сторона не связывают инцидент с террористическими действиями.

«Интенсивные поисковые мероприятия, проведённые совместно подразделениями королевских вооружённых сил и армии США, привели к обнаружению и извлечению тела одного из двух американских солдат, участвовавших в учениях «Африканский лев»», — говорится в заявлении армейского командования.

Ранее африканское командование вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило о пропаже двоих американских военнослужащих в Марокко. Они участвовали в совместных учениях «Африканский лев 2026». Солдаты пропали без вести 2 мая 2026 года вблизи учебной зоны Кап-Драа недалеко от города Тан-Тан. Местные власти и американские военные начали поиски сразу после получения сигнала. Причины исчезновения пока не установлены.