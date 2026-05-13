Во Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на полёты

Два ключевых аэропорта Москвы — Внуково и Домодедово — временно прекратили принимать и выпускать самолёты. Росавиация ввела ограничения для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки сбитого украинского БПЛА упали на территорию предприятия. В результате атаки пострадал один человек, ему оказывают помощь. Также произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные службы.