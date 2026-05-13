Смертельно раненный командир подбодрил солдат в эфире после операции в тылу ВСУ

Командир группы разведчиков Михаил Купов с позывным Купол получил смертельное ранение в тылу врага, но перед этим нашёл силы выйти в эфир и обратиться к сослуживцам. Его последние слова передал офицер 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Юстас, сообщает ТАСС.

«Купол выходит на связь и говорит: «Пацаны, по ходу мне хана, я очень рад был с вами служить». После этого на связь больше не выходил, это были его последние слова», — отметил офицер.

Трагедия развернулась в начале марта 2025 года. Три разведчика под руководством Купова за несколько суток зачистили две лесополосы в тылу противника и захватили 10 пленных из Вооружённых сил Украины (ВСУ). Когда группа начала отходить, их атаковали украинские дроны. Командир накрыл собой боевого товарища и получил ранение, несовместимое с жизнью. За этот подвиг президент посмертно присвоил Купову звание Героя России.

Как рассказал Юстас, ночью разведчики в антидроновых плащах выдвинулись под прикрытием операторов БПЛА. К утру вторых суток они взяли блиндажи врага и пленили противотанковый и миномётный расчёты. Дальше нужно было вывести пленных к своим, но те светились в тепловизоры — на них не было защитных плащей. Оператор БПЛА пошёл на таран и сбил один вражеский гексакоптер. Но следом прилетел второй и сбросил боеприпасы прямо на группу.

После гибели командира двое оставшихся разведчиков довели пленных до российских позиций.

«Жене я хотел передать: это был настоящий герой, таких, как он, в наше время днём с огнём не сыщешь. Ваш муж был настоящим героем. Он был, будет и есть в наших сердцах», — подчеркнул офицер.

