День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 03:54

Смертельно раненный командир подбодрил солдат в эфире после операции в тылу ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Командир группы разведчиков Михаил Купов с позывным Купол получил смертельное ранение в тылу врага, но перед этим нашёл силы выйти в эфир и обратиться к сослуживцам. Его последние слова передал офицер 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным Юстас, сообщает ТАСС.

«Купол выходит на связь и говорит: «Пацаны, по ходу мне хана, я очень рад был с вами служить». После этого на связь больше не выходил, это были его последние слова», — отметил офицер.

Трагедия развернулась в начале марта 2025 года. Три разведчика под руководством Купова за несколько суток зачистили две лесополосы в тылу противника и захватили 10 пленных из Вооружённых сил Украины (ВСУ). Когда группа начала отходить, их атаковали украинские дроны. Командир накрыл собой боевого товарища и получил ранение, несовместимое с жизнью. За этот подвиг президент посмертно присвоил Купову звание Героя России.

Как рассказал Юстас, ночью разведчики в антидроновых плащах выдвинулись под прикрытием операторов БПЛА. К утру вторых суток они взяли блиндажи врага и пленили противотанковый и миномётный расчёты. Дальше нужно было вывести пленных к своим, но те светились в тепловизоры — на них не было защитных плащей. Оператор БПЛА пошёл на таран и сбил один вражеский гексакоптер. Но следом прилетел второй и сбросил боеприпасы прямо на группу.

После гибели командира двое оставшихся разведчиков довели пленных до российских позиций.

«Жене я хотел передать: это был настоящий герой, таких, как он, в наше время днём с огнём не сыщешь. Ваш муж был настоящим героем. Он был, будет и есть в наших сердцах», — подчеркнул офицер.

Новости СВО 13 мая: Огневой мешок для ВСУ в Рай-Александровке и Поддубном, 119-я бригада ТрО разбежалась, Киев нарушил перемирие 30 тысяч раз
Новости СВО 13 мая: Огневой мешок для ВСУ в Рай-Александровке и Поддубном, 119-я бригада ТрО разбежалась, Киев нарушил перемирие 30 тысяч раз

Ранее российские военные сбили украинский самолёт ДРЛО Saab 340 шведского производства. Эксперт Борис Джерелиевский считает, что он использовался ВСУ для наведения ударов по России. У Украины было всего два таких самолёта, и возможная потеря одного из них, по мнению эксперта, станет серьёзным ударом, который быстро не компенсировать даже при западной помощи.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar