Подразделения группировки «Запад» за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 29 БПЛА самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Также общевойсковые подразделения уничтожили более 100 военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль, самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Кроме того, бойцы вскрыли и уничтожили 48 пунктов управления БПЛА и 2 терминала Starlink.

Ранее добровольцы отряда «БАРС-Брянск» поразили необычную цель в небе над приграничным районом. Им удалось снять украинский дрон-матку, который использовался для доставки малых ударных БПЛА. Ликвидация подобных «маток» — задача первостепенной важности. Потеря носителя полностью срывает работу всей группы. Обломки электронных модулей уже изучаются для анализа тактики противника.