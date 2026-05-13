Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА «Новости» обвинил канцлера ФРГ Фридриха Мерца в трусости. Причина — канцлер не готов позвонить президенту России Владимиру Путину для обсуждения восстановления двусторонних отношений.

«Так повёл бы себя настоящий канцлер Германии, а не трус, который прячется за старшим братом в Вашингтоне и не может взять телефон и позвонить», — заявил политик. Нимайер убежден: медлить нельзя. По его словам, отказ от контактов с Кремлем разрушает немецкую экономику, а стране срочно нужно возобновление поставок энергоресурсов из РФ.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в недавнем интервью Bloomberg допускал, что такой звонок возможен. Однако дипломат не назвал сроков, лишь заметив: Мерц может решиться на этот шаг, если в какой-то момент он станет разумным и необходимым.

Ранее в Берлине разыгрался громкий политический скандал. Федерального канцлера Фридриха Мерца освистали во время выступления на съезде Объединения немецких профсоюзов (DGB). Инцидент произошёл, когда глава правительства заговорил о необходимости реформ.