11 мая, 16:33

Die Welt раскритиковала Мерца за «разоружение» Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о превращении бундесвера в «самую мощную неядерную армию» Европы, однако практическое усиление страны продвигается медленно. Об этом пишет Die Welt.

Издание отмечает, что одного сильного войска недостаточно для полноценной обороноспособности ФРГ. В случае серьёзной угрозы значительная часть немецких сил будет задействована на восточном фланге НАТО — в странах Балтии или на Крайнем Севере.

Поэтому Берлину необходима вторая опора — гражданская оборона. В коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ она упомянута, но, как подчёркивает Die Welt, эта тема фактически отодвинута на второй план.

Бывший генерал НАТО Юрген-Йоахим фон Зандрарт назвал акцент на операционном плане «обманным манёвром правительства». По его словам, речь в основном идёт о роли Германии как логистического узла НАТО, а не о защите самой страны. Он считает, что гражданский операционный план должен был быть готов уже давно. Всё остальное фон Зандрарт назвал «преступной халатностью».

Ранее Life.ru сообщал, что большинство жителей Германии недовольны работой канцлера Фридриха Мерца. Работой главы правительства удовлетворены лишь 16% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в апреле. Доля недовольных составляет 83% (плюс 7 п. п.).

Полина Никифорова
