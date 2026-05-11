Die Welt раскритиковала Мерца за «разоружение» Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о превращении бундесвера в «самую мощную неядерную армию» Европы, однако практическое усиление страны продвигается медленно. Об этом пишет Die Welt.

Издание отмечает, что одного сильного войска недостаточно для полноценной обороноспособности ФРГ. В случае серьёзной угрозы значительная часть немецких сил будет задействована на восточном фланге НАТО — в странах Балтии или на Крайнем Севере.

Поэтому Берлину необходима вторая опора — гражданская оборона. В коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ она упомянута, но, как подчёркивает Die Welt, эта тема фактически отодвинута на второй план.

Бывший генерал НАТО Юрген-Йоахим фон Зандрарт назвал акцент на операционном плане «обманным манёвром правительства». По его словам, речь в основном идёт о роли Германии как логистического узла НАТО, а не о защите самой страны. Он считает, что гражданский операционный план должен был быть готов уже давно. Всё остальное фон Зандрарт назвал «преступной халатностью».

