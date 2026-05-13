Жителя Сахалина осудили на 17 лет колонии по делу о госизмене

Сахалинский областной суд признал 48-летнего местного жителя виновным по статье о госизмене. Речь идёт о передаче данных о расположении объектов в одном из муниципальных районов региона представителям украинской спецслужбы. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Житель Сахалина осуждён по делу о госизмене. Видео © VK / Прокуратура Сахалинской области

«В суде установлено, что зимой 2023 года осуждённый инициативно вступил в переписку со спецслужбой Украины, по указанию куратора собрал и передал сведения, включая географические координаты, по объектам одного из муниципальных районов Сахалинской области. Преступная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области», — говорится в сообщении.

С учётом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также установлено ограничение свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу.

А ранее жительницу Забайкалья обвинили в госизмене — женщина добровольно вышла на связь с украинской структурой через мессенджер и впоследствии реализовала указания на территории родного региона. Отмечается, что сотрудники ведомства пресекли незаконную деятельность местной жительницы. Максимальное наказание по данной норме достигает пожизненного заключения.