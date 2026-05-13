Военнослужащие украинских формирований начали использовать иракский камуфляж из-за нехватки обмундирования в подразделениях на Сумском направлении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

«В ВСУ отмечается существенный дефицит военной формы, на фоне которого в подразделениях украинской армии на Сумском направлении появился камуфляж иракской армии», — говорится в заявлении.

Источник сообщил, что подобные комплекты камуфляжа закупались украинскими неправительственными организациями в Соединённых Штатах для передачи военным Вооружёных сил Украины.

Ранее Вооружённые силы Украины перебросили под Запорожье подразделения Главного управления разведки Украины и Нацгвардии в виде пехоты и операторов дронов. Отмечается, что передислоцировано три подразделения ГУР и два сводных подразделения Нацгвардии.