Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за угрозы БПЛА

Власти Чувашии перевели школы и техникумы на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жителей республики попросили по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. О введении дистанта сообщил глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. По его словам, ограничения начали действовать сразу после объявления тревоги.

«Угроза атаки БПЛА. В Чувашии объявляем дистант в школах и техникумах. Родителям детсадовцев рекомендуем воздержаться от посещения учреждений. <…> Вторая смена будет на дистанте, если не будет отбоя тревоги», — написал Захаров в телеграм-канале.

Министерство образования также рекомендовало вузам перевести занятия в онлайн-формат. При этом окончательное решение по организации учебного процесса оставили за руководством университетов.