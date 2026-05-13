13 мая, 04:40

Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за угрозы БПЛА

Обложка © Life.ru

Власти Чувашии перевели школы и техникумы на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жителей республики попросили по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. О введении дистанта сообщил глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. По его словам, ограничения начали действовать сразу после объявления тревоги.

«Угроза атаки БПЛА. В Чувашии объявляем дистант в школах и техникумах. Родителям детсадовцев рекомендуем воздержаться от посещения учреждений. <…> Вторая смена будет на дистанте, если не будет отбоя тревоги», — написал Захаров в телеграм-канале.

Министерство образования также рекомендовало вузам перевести занятия в онлайн-формат. При этом окончательное решение по организации учебного процесса оставили за руководством университетов.

Обломок сбитого дрона ВСУ попал в промышленный объект в Ярославле
Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 286 украинских беспилотников над Россией. Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над территориями Краснодарского края, республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Антон Голыбин
