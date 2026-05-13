Школы и техникумы Чувашии перевели на дистант из-за угрозы БПЛА
Обложка © Life.ru
Власти Чувашии перевели школы и техникумы на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Жителей республики попросили по возможности оставаться дома и ограничить передвижение по городу. О введении дистанта сообщил глава Минобразования Чувашии Дмитрий Захаров. По его словам, ограничения начали действовать сразу после объявления тревоги.
«Угроза атаки БПЛА. В Чувашии объявляем дистант в школах и техникумах. Родителям детсадовцев рекомендуем воздержаться от посещения учреждений. <…> Вторая смена будет на дистанте, если не будет отбоя тревоги», — написал Захаров в телеграм-канале.
Министерство образования также рекомендовало вузам перевести занятия в онлайн-формат. При этом окончательное решение по организации учебного процесса оставили за руководством университетов.
Напомним, за прошедшую ночь силы ПВО сбили 286 украинских беспилотников над Россией. Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями. Кроме того, БПЛА ликвидировали над территориями Краснодарского края, республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.