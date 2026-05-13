13 мая, 05:21

С начала мая российские бойцы уничтожили более 55 станций Starlink под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

С начала мая в Харьковской области подразделения 11-го армейского корпуса группировки «Север» вывели из строя более 55 терминалов спутниковой связи Starlink, используемых украинскими военными. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на начальника отделения планирования и противодействия БПС с позывным Карта.

По его словам, обнаружение оборудования осуществлялось в ходе воздушной разведки с применением беспилотников. Аппаратура фиксировалась как вблизи линии соприкосновения, так и на удалении от неё, в районах тылового размещения. После идентификации координаты целей передавались ударным расчётам FPV-дронов. Для поражения применялись дроны-камикадзе, а также коптеры, оснащённые осколочно-фугасными боевыми зарядами.

Военный отметил, что выведение из строя станций спутниковой связи осложнило организацию обмена данными между украинскими подразделениями.

Украинские военные используют иракский камуфляж на Сумском направлении

А ранее подразделения группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 17 наземных робототехнических комплексов, 77 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 29 БПЛА самолётного типа Вооружённых сил Украины. Общевойсковые подразделения также ликвидировали более ста военнослужащих ВСУ, 21 автомобиль и самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Кроме того, они уничтожили 48 пунктов управления беспилотниками и два терминала Starlink.

Тимур Хингеев
