Стала известна предварительная причина пожара на Вернисажной улице в Москве
По предварительным данным оперативных служб, пожар в здании на Вернисажной улице в районе Измайловского Кремля произошёл из-за короткого замыкания. Об этом сообщает ТАСС.
«Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки», — уточнил собеседник агентства.
В здании горели квест-комнаты.
Напомним, на 2,5 тысячи «квадратов» обрушилась кровля. К тушению привлекли более 140 человек и 40 единиц техники, включая пожарный поезд. Пострадавших нет. Спасли пятерых человек. Тушение осложняла сложная планировка и высокая пожарная нагрузка.
Обложка © Telegram / SHOT