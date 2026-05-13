Прокуратура взяла на контроль крупный пожар рядом с Измайловским Кремлём
Прокуратура взяла под контроль пожар на улице Вернисажная в Москве. Ведомство следит за тем, как идёт проверка, и выясняет причину возгорания. Об этом сообщили представители органов в социальных сетях.
«Измайловская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на востоке Москвы. По предварительным данным, возгорание произошло металлокаркасном строении на Советской улице», — говорится в сообщении.
Точную причину пожара определит специальная экспертиза. Прокуратура проверяет, как расследуют этот случай, и держит всё на контроле.
Напомним, в здании обрушилась кровля на 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар тушили больше 140 человек и 40 единиц техники, включая пожарный поезд. Погибших нет. Удалось спасти пятерых человек. Огонь уничтожил более 20 квест-комнат в ангаре рядом с Измайловским Кремлём. Работу спасателей осложняли сложная планировка здания и высокая пожарная нагрузка.
