McDonald’s зарегистрировал 14 товарных знаков в России

Американская сеть быстрого питания McDonald’s зарегистрировала в России 14 товарных знаков. Об этом сказано в базе данных Роспатента.

Речь идёт о защите названий, связанных с брендом. Среди оформленных обозначений указаны «МакКафе», «МакКриспи» и «Дом Роналда Макдоналда».

Регистрация товарных знаков позволяет компании сохранять юридические права на элементы бренда и предотвращать их использование третьими лицами.

Ранее сообщалось, что американская корпорация McDonald’s получила права на товарный знак McCafe на территории РФ. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, процесс занял почти полтора: заявка была подана в Роспатент в декабре 2024 года, а официальная регистрация состоялась 12 мая. Знак позволяет компании производить и продавать обширную линейку товаров.