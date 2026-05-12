McDonald's зарегистрировал в России товарный знак

Американская компания McDonald’s зарегистрировала в Роспатенте товарный знак McCafe, под которым сможет выпускать и продавать широкий перечень продукции. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, регистрация товарного знака McCafe была оформлена 12 мая, хотя сама заявка поступила в Роспатент ещё в декабре 2024 года.

Под брендом McCafe компания получила возможность реализовывать различные категории продуктов питания и готовых блюд. В перечень входят сэндвичи, выпечка, десерты, шоколад, соусы, молочная, мясная и рыбная продукция. Кроме того, регистрация распространяется на отдельные товары для сервировки и напитков, включая кружки, стаканы и бокалы.

Ранее стало известно, что американская компания Apple подала заявку на регистрацию своего товарного знака в России. В случае успешной регистрации компания сможет расширить перечень товаров, выпускаемых и реализуемых под своим брендом на российском рынке. Помимо электроники и аксессуаров, в список могут войти бумажники, портмоне и различные товары для хранения документов.