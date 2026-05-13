День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 07:01

ПВО за два часа сбила 26 украинских БПЛА над семью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

За два часа утром 13 мая силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Такую информацию предоставило Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что атака велась с применением летательных аппаратов самолётного типа. Их подавили дежурные средства ПВО в промежутке с семи до девяти утра по московскому времени.

Целями для налёта стали сразу несколько областей — Белгородская, Брянская, Курская, Нижегородская, Владимирская и Московский регион.

Кроме того, воздушные цели уничтожались над акваторией Азовского моря. Все выпущенные противником устройства были сбиты.

В Астраханской области загорелся газоперерабатывающий завод после атаки дронов
В Астраханской области загорелся газоперерабатывающий завод после атаки дронов

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar