ПВО за два часа сбила 26 украинских БПЛА над семью регионами России

За два часа утром 13 мая силы противовоздушной обороны РФ перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников. Такую информацию предоставило Министерство обороны.

В ведомстве уточнили, что атака велась с применением летательных аппаратов самолётного типа. Их подавили дежурные средства ПВО в промежутке с семи до девяти утра по московскому времени.

Целями для налёта стали сразу несколько областей — Белгородская, Брянская, Курская, Нижегородская, Владимирская и Московский регион.

Кроме того, воздушные цели уничтожались над акваторией Азовского моря. Все выпущенные противником устройства были сбиты.