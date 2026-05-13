На Урале полгода ищут бизнесмена, который оставил жене таинственное письмо и исчез

33-летний бизнесмен из Белоярского муниципального округа Свердловской области Станислав Ильин полгода назад оставил гражданской жене записку и загадочно исчез, его поиски продолжаются до сих пор. По данным kp.ru, мужчина ушёл ночью 17 ноября 2025 года, в записке он просил супругу не беспокоиться и обещал вернуться к новогодним праздникам.

Соседи уточнили, что уже через два дня после исчезновения главы семейства женщина вместе с их шестилетним сыном уехала из посёлка. В соцсетях пропавший уралец рассказывал, что занимался приготовлением барбекю на различных фестивалях, а за несколько месяцев до исчезновения начал строить бани.

