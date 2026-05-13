Электричка сошла с рельсов в Белгородской области из-за подрыва ж/д полотна

Электричка Разумное — Томаровка сошла с рельсов в Яковлевском округе Белгородской области из-за подрыва ж\д полотна. Пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, машинисту пришлось экстренно затормозить из-за отсутствия около двух метров полотна. Не исключено, что железная дорога была подорвана. Торможение привело к сходу половины вагона с рельсов.