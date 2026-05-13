Шарий раскрыл имена предполагаемых наёмников СБУ, планировавших его убийство

Блогер Анатолий Шарий заявил, что раскрыл имена людей, связанных, по его мнению, со Службой безопасности Украины (СБУ), которые вынашивали планы его ликвидации. Об этом он рассказал в своём обращении на YouTube.

Евгений Кухарчук. Фото © YouTube / Шарий

По словам блогера, главным фигурантом является Евгений Кухарчук, уроженец одного из сёл Житомирской области 2000 года рождения. Шарий утверждает, что Кухарчук проходил службу в штурмовой бригаде «Лють», однако непосредственно в боевых действиях с 2022 года не участвовал. Вместо этого, как заявляет блогер, он базировался во Франции, недалеко от Парижа, и выполнял различные поручения сотрудников СБУ.

Алексей Тесля. Фото © YouTube / Шарий

Вторым человеком, которого называет Шарий, является Алексей Тесля, 1982 года рождения, уроженец посёлка Крыжополь Винницкой области. По данным блогера, Тесля проживает во Франции, где владеет компанией по пассажирским перевозкам. Шарий предполагает, что СБУ контролирует транспортные потоки между Украиной и странами Евросоюза, а владельцы перевозочных компаний могут использоваться спецслужбами в своих целях.

Особое внимание блогер обратил на родственные связи: по его словам, племянница Алексея Тесля — Ангелина Тесля — является невестой Евгения Кухарчука.

«Есть огромное количество людей, которых они могут использовать в своих целях. Его племянница — Ангелина Тесля — это невеста этого Кухарчука», — заявил Шарий.

Ранее Анатолий Шарий уже рассказывал, что на него пытались совершить покушение в Испании. Он связал это с тем, что его якобы приговорили к 15 годам тюрьмы за видео на YouTube, в котором он критиковал Владимира Зеленского. По словам Шария, после этого и было решено его убить. Как рассказал блогер, в начале мая ему стало известно от его источников, что нападение готовится в городе Вердрель, прямо на территории суда.