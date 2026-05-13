СВУ могли заложить под ж/д полотно в Белгородской области

СВУ могли заложить под железнодорожное полотно в Белгородской области, что привело к подрыву около двух метров пути и сходу с рельсов электрички. Об этом пишет SHOT, отмечая, что такова предварительная версия.

По данным телеграм-канала, с места инцидента сообщили, что найдены фрагменты устройства. В результате подрыва пострадала женщина, у неё рваная рана ноги и ушиб мягких тканей спины, её госпитализируют. Всего в электричке Разумное – Томаровка ехало 15 пассажиров.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что машинисту пришлось экстренно затормозить из-за отсутствия около двух метров полотна. Торможение привело к сходу половины вагона с рельсов.