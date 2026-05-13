Потенциальное оборонное соглашение между США и Украиной (экспорт Киевом военных технологий в Штаты) говорит о попытке украинского лобби укрепить свои пошатнувшиеся позиции в Вашингтоне. Об этом «Газете.ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, положение сторонников Киева в столице США остаётся крайне шатким. Они надеются дотянуть до ноябрьских выборов, рассчитывая, что в случае победы демократов с ними будет проще договориться, чем с республиканцами из команды Трампа.

Однако, предупреждает эксперт, к концу года Украина может оказаться в настолько плачевном состоянии (и с военной, и с экономической точки зрения), что это им уже не поможет. Сам проект соглашения — это попытка показать американским спонсорам, что Киев не только берёт деньги, но и способен что-то предложить взамен.

Ранее сообщалось, что США и Украина подготовили проект военного меморандума. По данным CBS News, документ может стать первым шагом к соглашению между Киевом и Вашингтоном в оборонной сфере. В рамках будущих договорённостей Украина может получить возможность поставлять США военные технологии.