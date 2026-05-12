CBS: США и Украина подготовили проект военного меморандума

Госдепартамент США и посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина подготовили проект меморандума о возможном военном сотрудничестве. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, документ может стать первым шагом к соглашению между Киевом и Вашингтоном в оборонной сфере. В рамках будущих договорённостей Украина может получить возможность поставлять США военные технологии. Также обсуждается совместное производство беспилотников с американскими корпорациями.

CBS отмечает, что проект меморандума разработали Госдепартамент и украинский посол. Детали возможных сроков подписания пока не раскрываются. Такое соглашение может расширить формат военного взаимодействия двух стран. Если документ будет согласован, ожидается, что Киев сможет не только получать помощь, но и предлагать Вашингтону собственные разработки.

Ранее Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине управляемых авиабомб JDAM с увеличенной дальностью действия. Стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов. Речь идёт не только о самих боеприпасах, но и о сопутствующем оборудовании, документации и технической поддержке. Согласно заявлению ведомства, Киев запросил 1,2 тысячи комплектов KMU-572 и 332 комплекта KMU-556. Главным поставщиком по потенциальной сделке должна стать компания Boeing.