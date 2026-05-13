День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 08:41

«Обкатка на поле боя»: В Госдуме раскрыли истинную цель оборонного соглашения США и Украины

Депутат Колесник: США хотят получить от Украины боевой опыт применения БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Novikov Aleksey

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал готовящееся оборонное соглашение между США и Украиной. По его словам, документ предполагает экспорт Киевом военных технологий в Штаты.

Парламентарий пояснил, что Америка хочет получить больше практического опыта применения беспилотников и безэкипажных катеров. Испытывая свои технологии в реальных боевых условиях на Украине, США смогут усовершенствовать собственную армию.

Речь идёт о той же схеме, которую уже использует Европа. БПЛА для ВСУ производятся в Евросоюзе, а Брюссель получает возможность улучшать тактику их применения на основе опыта украинских военных.

«Такая же схема будет и с США», — уточнил Колесник в беседе с «Газетой.ru».

Вашингтон будет передавать Киеву высокотехнологичные средства ведения боя, а взамен получать опыт их эксплуатации в полевых условиях.

Пентагон ещё не потратил $400 млн, заложенных Конгрессом на помощь Киеву
Пентагон ещё не потратил $400 млн, заложенных Конгрессом на помощь Киеву

Ранее сообщалось, что США и Украина подготовили проект военного меморандума. По данным CBS News, документ может стать первым шагом к соглашению между Киевом и Вашингтоном в оборонной сфере. В рамках будущих договорённостей Украина может получить возможность поставлять США военные технологии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Госдума
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar