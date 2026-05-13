«Обкатка на поле боя»: В Госдуме раскрыли истинную цель оборонного соглашения США и Украины

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал готовящееся оборонное соглашение между США и Украиной. По его словам, документ предполагает экспорт Киевом военных технологий в Штаты.

Парламентарий пояснил, что Америка хочет получить больше практического опыта применения беспилотников и безэкипажных катеров. Испытывая свои технологии в реальных боевых условиях на Украине, США смогут усовершенствовать собственную армию.

Речь идёт о той же схеме, которую уже использует Европа. БПЛА для ВСУ производятся в Евросоюзе, а Брюссель получает возможность улучшать тактику их применения на основе опыта украинских военных.

«Такая же схема будет и с США», — уточнил Колесник в беседе с «Газетой.ru».

Вашингтон будет передавать Киеву высокотехнологичные средства ведения боя, а взамен получать опыт их эксплуатации в полевых условиях.

Ранее сообщалось, что США и Украина подготовили проект военного меморандума. По данным CBS News, документ может стать первым шагом к соглашению между Киевом и Вашингтоном в оборонной сфере. В рамках будущих договорённостей Украина может получить возможность поставлять США военные технологии.