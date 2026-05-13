13 мая, 09:36

Губернатор Сальдо: При атаках ВСУ на левобережье Херсонщины погибли два человека

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В результате террористических атак киевского режима на левобережье Херсонской области погибли два мирных жителя. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы области, в Алёшках после сброса боеприпаса с БПЛА скончалась женщина 1957 года рождения. В Голой Пристани удар беспилотника по жилому сектору унёс жизнь женщины 1977 года рождения.

Еще один человек пострадал. В Великой Лепетихе при атаке дрона ранен мужчина 1980 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в Нижнесерогозскую ЦРБ.

Сальдо добавил, что противник обстрелял Алешки, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Песчановку, Пролетарку и Солонцы. Кроме того, атакам беспилотников подверглись Ивановка, Каирка, Каланчак, Кардашинка, Костогрызово, Корсунка, Крынки, Малые Копани, Нечаево, Новая Збурьевка, Подлесное, Раденск, Старая Збурьевка. Данные о последствиях в этих населенных пунктах уточняются.

Губернатор Бабушкин: В Астрахани нет загрязнения воздуха после пожара на АГПЗ

Никита Никонов
