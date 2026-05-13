Растерзанный медведем диакон успел отправить отцу трогательное прощальное сообщение

33-летний католический диакон Энтони Поллио, которого в национальном парке Глейшер в США растерзал медведь-гризли, успел оставить отцу трогательное голосовое сообщение. В конце записи, где мужчина описывал свои приключения, прозвучали слова: «Люблю тебя». Об этом пишет New York Post со ссылкой на беседу с родителем погибшего.

Вечером 6 мая священнослужитель отправился в одиночный поход по тропе Маунт-Браун, чтобы встретить закат. Его останки обнаружили примерно в четырёх километрах от стартовой точки — в 15 метрах от тропы. Сотрудники парка подтвердили, что травмы соответствуют нападению хищника.

Последний раз медведь убил человека в Глейшере в 1998 году, а предыдущее нападение с ранениями фиксировали в августе 2025-го. Отец погибшего Артур Поллио рассказал журналистам, что сын регулярно звонил ему во время двухнедельной поездки по американским паркам.

«У него за 33 года было столько впечатлений, сколько некоторые не получают и за 90 лет», — сказал Поллио-старший.

Энтони служил диаконом в католической церкви во Флориде, но при этом был заядлым туристом и опытным охотником. До Глейшера он успел побывать в Гранд-Каньоне, Йеллоустоне, Гранд-Тетоне и у мемориала на горе Рашмор. По мнению отца, агрессивного гризли мужчина мог просто не заметить вовремя — сейчас администрация парка продолжает расследование всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Польше, в Бещадских горах, бурый медведь насмерть растерзал 58-летнюю местную жительницу. Трагедия произошла в лесу недалеко от деревни Полонна, вблизи украинской границы. Женщина отправилась собирать сброшенные оленьи рога вместе со своим 27-летним сыном, но в какой-то момент они разошлись в разные стороны.