От алтаря до тюрьмы: Распсиховавшийся жених насмерть задавил шафера в день свадьбы

В США жених переехал на автомобиле шафера прямо в день своей свадьбы, мужчины были хорошими приятелями. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщает Daily Mirror. Сам обвиняемый был задержан и оказался на скамье подсудимых.

Всё случилось 30 августа 2024 года в штате Мичиган. 24-летний Джеймс Шира и его невеста Савана Коллиер официально зарегистрировали свои отношения, после чего отметили событие сначала в пиццерии, а затем отправились с гостями в частный дом. Посиделки перешли в страшную пьянку. 29-летний шафер Терри Тейлор устроил ссору с женихом. Шира психанул и уехал, но потом внезапно вернулся в дом, сел за руль авто и сбил обидчика. Следствие доказало, что расправа не была случайностью, а стала умышленным преступлением. На суде подозреваемый расплакался и сознался в содеянном, заявив, что был сильно пьян.

«Единственное, что я могу делать до конца своей жизни, — это приносить свои извинения и сожалеть. Мне будет вечно стыдно», — сказал Шира в своём последнем слове. Скоро суд вынесет решение, мужчина может попасть в тюрьму на 45 лет.

