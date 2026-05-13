13 мая, 09:52

Мужчина пострадал при атаке ВСУ на пункт выдачи гумпомощи в Запорожской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / twintyre

В Запорожской области украинский беспилотник нанёс удар по сельскому Дому культуры, где в тот момент людям раздавали гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Атака произошла утром. Дрон вооружённых формирований Украины ударил прямо по пункту выдачи продуктов и товаров первой необходимости.

В результате взрыва осколочные ранения получил мужчина 1977 года рождения. Его оперативно доставили к врачам.

Губернатор Сальдо: При атаках ВСУ на левобережье Херсонщины погибли два человека
Губернатор Сальдо: При атаках ВСУ на левобережье Херсонщины погибли два человека

Ранее в Ростовской области сегодня отразили крупную атаку украинских беспилотников, в ходе которой было задействовано 20 дронов. В хуторе Лихой Красносулинского района осколки повредили крышу и окна частного дома. Люди не пострадали. А вот ветроэлектростанции в Зимовниковском и Красносулинском районах получили урон.

Александра Мышляева
