Мужчина пострадал при атаке ВСУ на пункт выдачи гумпомощи в Запорожской области

В Запорожской области украинский беспилотник нанёс удар по сельскому Дому культуры, где в тот момент людям раздавали гуманитарную помощь. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

Атака произошла утром. Дрон вооружённых формирований Украины ударил прямо по пункту выдачи продуктов и товаров первой необходимости.

В результате взрыва осколочные ранения получил мужчина 1977 года рождения. Его оперативно доставили к врачам.

Ранее в Ростовской области сегодня отразили крупную атаку украинских беспилотников, в ходе которой было задействовано 20 дронов. В хуторе Лихой Красносулинского района осколки повредили крышу и окна частного дома. Люди не пострадали. А вот ветроэлектростанции в Зимовниковском и Красносулинском районах получили урон.