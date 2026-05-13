В Иране казнили мужчину, обвинённого в шпионаже на «Моссад»

Верховный суд Ирана приговорил к высшей мере наказания Эхсана Афреште, обвинённого в сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад». Приговор привели в исполнение утром 13 мая — мужчину повесили. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По данным следствия, Афреште прошёл специальную подготовку под руководством «Моссада» на территории Непала. За время работы на израильскую разведку он овладел тремя иностранными языками: английским, французским и ивритом.

Установлено, что иранец действовал под псевдонимом «Джеймс», а связь с кураторами поддерживал через электронную почту и мессенджеры. Первые задания он выполнял, работая под прикрытием водителя интернет-такси.

Ранее на северо-западной границе Ирана была пресечена попытка ввоза крупной партии современного шпионского телекоммуникационного оборудования. Конфискованная партия включала 45 устройств связи, которые были произведены американскими и израильскими компаниями; оборудование обнаружило и изъяло Главное управление разведки провинции Западный Азербайджан.