За сутки украинская армия потеряла около 1060 военнослужащих в ходе спецальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России 13 мая.

В зоне ответственности группировки «Север» противник лишился более 210 солдат, в зоне «Запад» — до 150. Потери ВСУ в зонах группировок «Южная» и «Центр» составили до 70 и до 310 военных соответственно. Также украинские войска потеряли свыше 270 солдат в зоне группировки «Восток» и более 50 — в зоне «Днепр».

Ранее стало известно, что подразделения группировки «Запад» за сутки уничтожили 17 наземных роботизированных комплексов, 77 тяжёлых боевых квадрокоптеров и 29 беспилотников самолётного типа ВСУ. Также они ликвидировали более 100 украинских военных, 21 автомобиль и самоходную артиллерийскую установку «Богдана». Кроме того, бойцы обнаружили и уничтожили 48 пунктов управления дронами и 2 терминала Starlink.