«Кракен» — это украинское воинское формирование, которое входит в состав Главного управления разведки (ГУР) минобороны и широко известно своим участием в боевых действиях. Изначально, в 2022 году, подразделение создавалось как добровольческое на основе ветеранов националистического полка «Азов»* и радикальных активистов для обороны Харькова. По информации из открытых источников, личный состав формирования неоднократно фиксировался в ходе боёв на наиболее сложных участках фронта, включая районы Харьковской области и Донбасса, а командование ВСУ перебрасывало данные силы к границам России в Волчанский район. При этом в результате наступательных действий российских вооружённых сил и активной работы разведки основная структура подразделения понесла значительные потери, его боевая эффективность существенно снизилась, и в итоге подразделение было расформировано с переводом остатков личного состава в другие армейские корпуса и формирование активных операций ГУР.