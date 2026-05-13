Журналист Чей Боуз отреагировал на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о возможных катастрофических последствиях победы России на Украине. Комментарий он оставил в соцсети X.

Фредериксен ранее заявила на Копенгагенском саммите демократии, что такой сценарий стал бы «катастрофой» для европейских стран.

По его мнению, НАТО заинтересовано в затягивании конфликта, а не в его завершении.

«НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался», – написал Боуз

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима во время личной беседы с президентом России Владимиром Путиным обещал, что Украина никогда не присоединится к НАТО.