Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 10:22

«Катастрофа для Европы»: В Ирландии ответили премьеру Дании, напуганной победой РФ

Боуз: Слова Фредериксен о победе над РФ показывают желание ЕС затянуть конфликт

Метте Фредериксен. Обложка © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Метте Фредериксен. Обложка © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Журналист Чей Боуз отреагировал на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о возможных катастрофических последствиях победы России на Украине. Комментарий он оставил в соцсети X.

Фредериксен ранее заявила на Копенгагенском саммите демократии, что такой сценарий стал бы «катастрофой» для европейских стран.

По его мнению, НАТО заинтересовано в затягивании конфликта, а не в его завершении.

«НАТО прилагает все усилия, чтобы конфликт продолжался», – написал Боуз

6 мая на всей территории Дании были слышны звуки сирен
6 мая на всей территории Дании были слышны звуки сирен

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима во время личной беседы с президентом России Владимиром Путиным обещал, что Украина никогда не присоединится к НАТО.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • НАТО
  • дания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar