Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 11:19

В Кремле назвали условие для запуска выгодных проектов с Америкой

Песков: РФ и США могли бы реализовать много взаимовыгодных проектов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва видит потенциал для взаимовыгодного экономического партнёрства с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля прокомментировал вопрос о возможном сотрудничестве по «Северным потокам», если американская сторона выкупит долю европейцев. Он не исключил подобных сценариев в будущем.

По словам Пескова, в повестке двусторонних отношений «могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее». Они способны принести пользу компаниям обеих стран.

Однако для запуска этих инициатив требуется выполнение определенных условий. Главное из них — перестать увязывать перспективу нормализации торговых связей с украинской тематикой.

«По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским регулированием, или по мере того, как украинское регулирование наступит, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», — сказал Песков.

«Всё будет только на условиях России»: Дмитриев раскрыл детали переговоров с Америкой
«Всё будет только на условиях России»: Дмитриев раскрыл детали переговоров с Америкой

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar