В Кремле назвали условие для запуска выгодных проектов с Америкой

Москва видит потенциал для взаимовыгодного экономического партнёрства с Вашингтоном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля прокомментировал вопрос о возможном сотрудничестве по «Северным потокам», если американская сторона выкупит долю европейцев. Он не исключил подобных сценариев в будущем.

По словам Пескова, в повестке двусторонних отношений «могло бы стоять очень много взаимовыгодных проектов в области взаимных инвестиций, экономики и так далее». Они способны принести пользу компаниям обеих стран.

Однако для запуска этих инициатив требуется выполнение определенных условий. Главное из них — перестать увязывать перспективу нормализации торговых связей с украинской тематикой.

«По мере того, как американская сторона будет готова не увязывать перспективы нормализации торгово-экономических отношений с украинским регулированием, или по мере того, как украинское регулирование наступит, тогда, мы надеемся, путь к реализации целого ряда экономических проектов будет открыт», — сказал Песков.